Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Новым годом

Губернатор отметил, что ключ к успеху в твердом стремлении добиться процветания своего города, региона и всей страны. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В обращении глава региона отметил, что 2022 год объединил россиян вокруг ценностей, которые дороги каждому человеку.

"2022 год стал поворотным моментом во многих сферах: послужил сплочению россиян вокруг традиционных ценностей, объединил на защиту интересов государства, нашей общей истории, памяти, культуры – всего того, что дорого каждому из нас. Этот год еще раз отчетливо показал, что в Свердловской области живут удивительные люди, которые ежедневно совершают настоящий трудовой, гражданский и ратный подвиг. Благодаря вам, дорогие земляки, наш регион твердо стоит на ногах и укрепляет свои позиции как мощный индустриальный, инновационный регион России", — подчеркнул губернатор Свердловской области.

Евгений Куйвашев заявил, что этот год был для Среднего Урала насыщенным. В регионе открывали новые производства, создавали уникальные технологии, строили жилые дома, школы, детские сады, больницы, дороги, развивали сельское хозяйство. Губернатор добавил, что впереди еще предстоит много работы, направленной на развитие территорий и повышение качества жизни свердловчан.

"Убежден: все задуманное обязательно совершится, потому что ключ ко всем успехам и достижениям – в нас самих, в нашей доброй воле, трудолюбии, искреннем и твердом стремлении добиться процветания своего города, региона, всей страны", — сказал Евгений Куйвашев.