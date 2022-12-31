В Первоуральске к пациентам детского реабилитационного центра прибыл десант Дедов Морозов

В костюмы Дедов Морозов переоделись добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Фото: телекомпания ПТВ

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) отправились в Первоуральск, чтобы провести акцию "Десант Дедов Морозов". В праздничных костюмах они спустились с крыши к пациентам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, передает корреспондент "Областной газеты".

"Детские улыбки и смех, когда Дед Мороз спускается с крыши, ничем не заменить. Мы слушаем стихи, водим хороводы, поем песни и сами получаем такие же незабываемые эмоции. Добровольцы всегда изъявляют желание участвовать в таких акциях. В этом году у нас два полных автомобиля — 12 человек", — рассказал руководитель Свердловского регионального отделения ВСКС Ильяс Тлеубаев.

Акцию "Десант Дедов Морозов" добровольцы ВСКС проводят уже четвертый год. Они спускаются в окна детских домов и больниц с крыш на веревочных лестницах и поднимаются к малышам на автовышках пожарных машин.

Видео: телекомпания ПТВ

"С добровольцами-спасателями мы работаем уже два года. Они регулярно проводят у нас мероприятия, в том числе перед Новым годом. Праздник дети ждут с нетерпением, учат стихи. А когда Дед Мороз добирается еще и таким необычным способом, через окно, для детей очень неожиданный и приятный подарок", — рассказала заместитель директора по воспитательно-реабилитационной работе Первоуральского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Татьяна Рычкова.

В этом году Деды Морозы-спасатели посетили также детский стационар екатеринбургской больницы на улице Шейнкмана. Сладкие подарки получили почти 90 юных свердловчан.

Напомним, ранее необычное поздравление для жителей записали министр спорта Свердловской области вместе с уральскими спортсменами.