Владимир Якушев поздравил уральцев с Новым годом

Владимир Якушев поздравил жителей Уральского федерального округа. Фото: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал жителям здоровья, благополучия, счастья и любви.

"Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед – к намеченным целям", — отметил Владимир Якушев.

Полпред подчеркнул, что минувший год напомнил всем россиянам о главных в жизни вещах, таких как честь, совесть, долг, ответственность, любовь и верность нашей стране. "Все это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне", — заявил полпред.

Видео: пресс-служба Аппарата полпреда Президента РФ в УрФО.