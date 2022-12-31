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Общество
31 декабря 2022, 14:01

Маленькие свердловчане продолжают получать подарки с "Елки желаний"

  Валерия Белякова
"Елка желаний"

Маленькие участники "Елки желаний" получают долгожданные подарки. Фото: Павел Ворожцов

Мечту 10-летнего екатеринбуржца Еремея Потапова из многодетной семьи исполнил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. Он вручил мальчику портативную колонку.

"Очень важно, что ты уверен, что мечты сбываются. Эти мечты, они должны в тебе всегда жить", — сказал Михаил Волков.

Мама Еремея отметила, что сын давно мечтал о колонке. Он увлекается музыкой и поет в хоре.

"Теперь у Еремея есть такая шикарная колонка, он будет слушать музыку на ней, записывать на нее песни", — сказала мама мальчика Кристина Потапова. 

Министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев исполнил желание 8-летнего Тимофея Арбузова. Ребенку подарили самокат.

Видео: департамент информационной политики Свердловской области.

Отметим, в акции "Елка желаний" традиционно участвуют главы свердловских министерств, ведомств и муниципалитетов.  Напомним, ранее мечту пятиклассника из Арти исполнил губернатор Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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