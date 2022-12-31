В Правительстве РФ уточнили правила назначения единого пособия на детей мобилизованных

Единое пособие на детей начнут выдавать в России с 1 января 2023 года. Фото: Владимир Мартьянов

Доходы мобилизованных не будут учитывать при назначении единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом оценка нуждаемости для семей останется.

Постановление, которое уточняет правила выплаты, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

"Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Подписанное постановление позволит не учитывать при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации", — уточняет пресс-служба Правительства РФ.

Единое пособие на детей, которое включает несколько выплат, вводится в России с 1 января 2023 года. Его могут получить женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности и семьи с детьми до 17 лет.

Напомним, ранее на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление на получение единого пособия на детей.