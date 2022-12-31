Владимир Путин присвоил награды четырем жителям Свердловской области

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: пресс-служба Кремля

Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный экономист РФ" присвоено заместителю главы Екатеринбурга Андрею Корюкову.

Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

Виктор Иванов, сменный мастер участка цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат",

Светлана Майорова, электролизник водных растворов АО "Уралэлектромедь".

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия "За наставничество" награждена старший инженер отделения центральной лаборатории предприятия "Уралэлектромедь" Наталья Овсянникова.

Напомним, ранее глава государства присвоил награды 13 свердловчанам.