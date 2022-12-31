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31 декабря 2022, 17:10

Владимир Путин присвоил награды четырем жителям Свердловской области

  Валерия Белякова
Владимир Путин

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: пресс-служба Кремля

Указ "О награждении государственными наградами Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу почетное звание "Заслуженный экономист РФ" присвоено заместителю главы Екатеринбурга Андрею Корюкову.

Также медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждены:

  • Виктор Иванов, сменный мастер участка цеха АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат",
  • Светлана Майорова, электролизник водных растворов АО "Уралэлектромедь".

За заслуги в профессиональном становлении молодых специалистов и активную наставническую деятельность знаком отличия "За наставничество" награждена старший инженер отделения центральной лаборатории предприятия "Уралэлектромедь" Наталья Овсянникова.

Напомним, ранее глава государства присвоил награды 13 свердловчанам.

Областная газета Свердловской области

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