"Елка желаний" помогает исполнить мечты свердловских детей

Акция "Елка желаний" продолжится после Нового года. Фото: Галина Соловьева

Подарки маленьким жителям региона вручили члены правительства Свердловской области.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин исполнил желания шестилетней Дианы и семилетнего Артема. Мальчик получил трюковый самокат, а девочка планшет.

Одиннадцатилетний Матвей мечтал о телевизоре. Его ему привез министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков. Мама мальчика поделилась, что подарок для него стал настоящим новогодним чудом.

Министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин вручил в канун Нового года пятилетнему Мише велосипед. Директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства региона Эльмира Туканова подарила смартфон двенадцатилетнему Нурисламу из Екатеринбурга. Также подарок от нее получил трехлетний Дима из Верхней Пышмы. Малышу вручили многоуровневую парковку.

Акция "Елка желаний" продолжится и после Нового года, напомнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Во всероссийском проекте "Елка желаний" могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, сироты и дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В этом году "Елка желаний" доступна для детей участников спецоперации, беженцев и жителей новых российских регионов. Исполнить мечту ребенка может каждый, кто зарегистрируется на сайте проекта.

Ранее подарки в рамках акции "Елка желаний" от губернатора Евгения Куйвашева получили дети из Режа и Артей. Новогодние желания юных уральцев исполнили свердловские министры.