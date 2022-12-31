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31 декабря 2022, 18:30

Владимир Путин направил в адрес губернатора Свердловской области и уральцев поздравительную телеграмму

  Валерия Белякова
Владимир Путин

Президент поздравил уральцев с Новым годом и Рождеством. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил главу региона Евгения Куйвашева и всех уральцев с Новым годом и Рождеством, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для вас и ваших близких", — отметил глава государства.

Телеграмму в адрес губернатора Евгения Куйвашева направил и председатель Правительства России Михаил Мишустин.

"В эти дни мы делимся искренними чувствами с родными и близкими и строим планы. Уходящий год стал временем серьезных испытаний. Он показал, что вместе мы способны противостоять любым угрозам и вызовам", — отмечено в поздравлении.

Напомним, также уральцев с Новым годом поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев.

Областная газета Свердловской области

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