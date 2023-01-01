Свердловская область по итогам 2022 года вошла в топ-5 по числу заведений общепита

На конец 2022 года общее число заведений общепита в Свердловской области увеличилось до 5 110. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области наибольшее число заведений общепита было ликвидировано во второй половине 2020 года. В этот период бизнес в полной мере ощутил на себе ковидные ограничения. Аналитики на основе сервиса Контур.Фокус провели исследование и выяснили, как на Среднем Урале менялось количество организаций общепита с января 2020 по декабрь 2022 года.

Ликвидации

Самое большое количество ликвидаций заведений общепита в Свердловской области произошло в ноябре 2020 — январе 2021 года — закрылись 553 организации. С января 2020 по декабрь 2022 было ликвидировано 2 806 заведений общепита на Среднем Урале. При этом не все закрытия аналитики связывают с последствиями ковидных ограничений.

По данным эксперта Контур.Маркета Жанны Шебаршовой, ликвидация может быть связана с переформатированием заведений, они могут меняют локацию, концепцию или кухню. Например, кафе может стать баром. В таких случаях одну организацию ликвидируют и запускают другую. При этом команда поваров и официантов остается той же.

"Если же говорить о тенденциях, то превалирование ликвидаций над открытиями можно объяснить тем, что в крупных городах рынок перенасытился, более активный рост сейчас происходит в отдаленных регионах России"‎, — отмечает эксперт.

Регистрации

В исследовании отмечается, что с января 2020 по декабрь 2022 года на Среднем Урале было зарегистрировано 2 733 организации общепита, примерно такое же количество было ликвидировано. В начале 2020 года аналитики зафиксировали резкий спад регистраций, а затем — плавный рост.

Общее число

Общее количество заведений в регионе с начала 2020 года по конец 2022 года увеличилось на 1,79% — c 5 020 по 5 110, подчеркивают эксперты Контура. А Свердловская область по итогам года вошла в топ-5 по числу организаций общепита в стране, отмечает Жанна Шебаршова.