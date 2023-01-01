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1 января 2023, 15:35

Как выглядит Екатеринбург в первый день нового года

  Валерия Белякова
Улица Вайнера в Екатеринбурге

Прошедшая новогодняя ночь одарила свердловчан крепкими морозами. Фото: Алексей Кунилов

Фотограф "Областной газеты" Алексей Кунилов отправился на прогулку, чтобы запечатлеть Екатеринбург в первый день 2023 года. 

1 января встретил фотокорреспондента пустынными улицами. На дорогах мало автомобилей, на тротуарах — людей. При этом работает общественный транспорт, дежурят сотрудники ДПС, немногочисленные курьеры развозят заказы.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Самые нетерпеливые отправились в ледовый городок. До вечера есть время прокатиться на горках без очереди, посмотреть и сфотографироваться без толпы на фоне ледовых скульптур.

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Новогодняя ночь одарила свердловчан крепкими морозами. В некоторых районах региона температура опустилась до 30 градусов ниже нуля. В Екатеринбурге отмечали 25-градусные морозы. 

Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов
Фото: Алексей Кунилов

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 2 и 3 января через Урал пройдет циклон, который принесет снегопады. 

Областная газета Свердловской области

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