Как выглядит Екатеринбург в первый день нового года

Прошедшая новогодняя ночь одарила свердловчан крепкими морозами. Фото: Алексей Кунилов

Фотограф "Областной газеты" Алексей Кунилов отправился на прогулку, чтобы запечатлеть Екатеринбург в первый день 2023 года.

1 января встретил фотокорреспондента пустынными улицами. На дорогах мало автомобилей, на тротуарах — людей. При этом работает общественный транспорт, дежурят сотрудники ДПС, немногочисленные курьеры развозят заказы.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Самые нетерпеливые отправились в ледовый городок. До вечера есть время прокатиться на горках без очереди, посмотреть и сфотографироваться без толпы на фоне ледовых скульптур.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Новогодняя ночь одарила свердловчан крепкими морозами. В некоторых районах региона температура опустилась до 30 градусов ниже нуля. В Екатеринбурге отмечали 25-градусные морозы.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, ранее синоптики сообщали, что 2 и 3 января через Урал пройдет циклон, который принесет снегопады.