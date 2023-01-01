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Общество
1 января 2023, 16:13

На Среднем Урале 2 января ожидается сильный снег

  Валерия Белякова
Снегопад

Из-за снегопада ожидается ухудшение видимости на дорогах. Фото: Полина Зиновьева

На Среднем Урале 2 января местами ожидается сильный снегопад. Об этом жителей предупреждают в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из-за непогоды возможно ухудшение видимости, образование снежных заносов и скользкого дорожного покрытия.

Сотрудники МЧС просят свердловчан соблюдать меры безопасности: не оставлять отрытыми окна, люки на чердаках. Находясь на улице во время сильного снегопада, жителям рекомендуют остерегаться шатких строений, домов с неустойчивой кровлей, оборванных электропроводов.

В дороге при неисправности автомобиля во время снегопада или плохой видимости необходимо включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи в машине. Двигатель следует оставить включенным и приоткрыть окно, чтобы избежать отравления угарным газом. За помощью жителей просят обращаться по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или единому номеру экстренных служб — 112. 

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что вместе со снегопадом в Свердловской области потеплеет. 

Областная газета Свердловской области

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