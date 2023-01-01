Свердловская полиция обеспечила в регионе правопорядок в новогоднюю ночь

Свердловская полиция обеспечивала безопасность ночью 1 января. Фото предоставлено Валерием Горелых

В новогоднюю ночь за порядком на Среднем Урале следили более 1 300 сотрудников свердловского гарнизона полиции, Росгвардии и негосударственных организаций, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В мероприятиях, прошедших в Свердловской области с 31 декабря 2022 по 1 января 2023 года, участие приняли примерно 23,5 тысяч человек. В 79 ледовых городках, открывшихся в регионе, прошли народные гуляния.

"На всех праздничных площадках с массовым пребыванием людей нарушений общественного порядка и безопасности не допущено. Свердловский гарнизон полиции вместе с членами ДНД, казаками и представителями частных охранных объединений продолжает работу в режиме повышенной оперативной готовности", — отметил Валерий Горелых.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил принять в Свердловской области исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей.