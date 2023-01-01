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Общество
1 января 2023, 18:21

Свердловская полиция обеспечила в регионе правопорядок в новогоднюю ночь

  Валерия Белякова
Народные гуляния

Свердловская полиция обеспечивала безопасность ночью 1 января. Фото предоставлено Валерием Горелых

В новогоднюю ночь за порядком на Среднем Урале следили более 1 300 сотрудников свердловского гарнизона полиции, Росгвардии и негосударственных организаций, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

В мероприятиях, прошедших в Свердловской области с 31 декабря 2022 по 1 января 2023 года, участие приняли примерно 23,5 тысяч человек. В 79 ледовых городках, открывшихся в регионе, прошли народные гуляния.

"На всех праздничных площадках с массовым пребыванием людей нарушений общественного порядка и безопасности не допущено. Свердловский гарнизон полиции вместе с членами ДНД, казаками и представителями частных охранных объединений продолжает работу в режиме повышенной оперативной готовности", — отметил Валерий Горелых.

Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил принять в Свердловской области исчерпывающие меры для обеспечения безопасности жителей.

Областная газета Свердловской области

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