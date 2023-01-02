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Общество
2 января 2023, 12:52

Новогоднюю подводную елку провели екатеринбургские дайверы

  Валерия Белякова
Подводная елка

Дайверы устанавливают елку на дно бассейна глубиной в метр. Фото: уральский дайвинг-центр "Тритон"

В Екатеринбурге инструкторы центра дайвинга нарядились Дедами Морозами и устроили для детей и взрослых подводную новогоднюю елку.

Праздничное мероприятие под водой дайверы проводят на протяжении 50 лет. 

"Находиться под водой — наша стихия, наша среда. У нас все под водой: и день рождения, и свадьба и новогодняя елка", — рассказал "Областной газете" инструктор по дайвингу Сергей Кондрашин. 

Искусственную елку дайверы традиционно установили на дно бассейна. Чтобы она не всплыла, к ней привязали свинцовые грузы, а для красоты нарядили ее шариками. Моменты подводного утренника дайверы запечатлели на память. 

Фото: уральский дайвинг-центр "Тритон"

"Есть секрет удачных фото под водой: не пытаться вместить в кадр всех погрузившихся. Чтобы получились хорошие снимки, встаем у елки максимум втроем", — сообщил "Областной газете" инструктор по дайвингу Александр Горовец.

Фото: уральский дайвинг-центр "Тритон"

Для придания волшебной атмосферы в бассейне выключили свет, оставили только дежурное освещение. Во время подводной елки часть инструкторов находились под водой, часть — на поверхности.

Фото: уральский дайвинг-центр "Тритон"

"К нам приходят семьями с детьми. Для безопасности мы елочку ставим на небольшую глубину — примерно метр. Потому и детишки разных возрастов, и взрослые безопасно фотографируются у такой елки. Это погружение не столько обучение, сколько эмоции. Эмоции всегда разные, необычные и главное позитивные!" — добавил дайвер.

Напомним, накануне Новый год 15 раз встретил екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев вместе с коллегами на МКС.

Областная газета Свердловской области

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