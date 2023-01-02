Тренеры спортивных школ получат статус работников образования по решению Евгения Куйвашева

Тренеры свердловских спортшкол получат социальные гарантии, которые распространяются на педагогов. Фото: Павел Ворожцов

С 2023 года тренеры спортивных школ Свердловской области получат статус преподавателей. Изменения в областной закон об образовании подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Вместе с новым статусом тренерам полагаются социальные гарантии, которые распространяются на всех педагогических работников, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Тренеры спортшкол смогут получать дополнительное профобразование по своему профилю не реже одного раза в три года. Также им положено досрочное назначение страховой пенсии, предоставление вне очереди квартиры по договору социального найма в случае необходимости, льготы на ЖКУ для проживающих в сельской местности и другие меры соцподдержки.

Кроме того, тренеры-преподаватели смогут ежегодно участвовать в конкурсе на соискание премий губернатора Свердловской области для работников системы образования. Лауреатам премии главы региона за 1 место положена награда 270 тысяч рублей, за второе — 220 тысяч рублей, за третье — 160 тысяч рублей.

Лицензии на осуществление образовательной деятельности с 9 января 2023 года получат 56 детско-юношеских спортивных школ и других организаций по спортивной подготовке.

"Заявки на проведение процедуры лицензирования всеми организациями предоставлены. С 9 января все они получат временные лицензии на осуществление образовательной деятельности, которые будут действовать до 31 августа 2023 года. За это время руководству спортивных школ необходимо предоставить перечень документов для получения постоянной лицензии", — рассказала первый заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Нина Журавлева.

Такие договоренности были достигнуты на совещании с помощником Президента РФ Игорем Левитиным, который посетил с рабочим визитом Свердловскую область в ноябре 2022 года. Совещание, в котором участвовали все регионы России, было посвящено развитию эффективности использования материального наследия международных спортивных состязаний.

Напомним, ранее шесть свердловских тренеров были удостоены государственных наград.