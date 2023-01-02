В аэропорту Кольцово задержаны вылеты четырех рейсов

Из екатеринбургского аэропорта не могут вылететь самолеты в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург. В этих городах наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, задержаны рейсы:
- UТ-105 авиакомпании "ЮТэйр" сообщением Екатеринбург – Уфа;
- YC-121 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург – Салехард;
- WZ-1049 авиакомпании Red Wings сообщением Екатеринбург – Оренбург;
- YC-249 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург– Ноябрьск.
Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.
Напомним, ранее МЧС выпустило предупреждение о надвигающемся снегопаде на Свердловскую область.