В аэропорту Кольцово задержаны вылеты четырех рейсов

Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами. Фото: Алексей Кунилов

Из екатеринбургского аэропорта не могут вылететь самолеты в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург. В этих городах наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, задержаны рейсы:

UТ-105 авиакомпании "ЮТэйр" сообщением Екатеринбург – Уфа;

YC-121 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург – Салехард;

WZ-1049 авиакомпании Red Wings сообщением Екатеринбург – Оренбург;

YC-249 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург– Ноябрьск.

Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.

Напомним, ранее МЧС выпустило предупреждение о надвигающемся снегопаде на Свердловскую область.