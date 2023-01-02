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Общество
2 января 2023, 14:49

В аэропорту Кольцово задержаны вылеты четырех рейсов

  Валерия Белякова
Аэропорт Кольцово

Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами. Фото: Алексей Кунилов

Из екатеринбургского аэропорта не могут вылететь самолеты в Уфу, Салехард, Ноябрьск и Оренбург. В этих городах наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, задержаны рейсы:

  • UТ-105 авиакомпании "ЮТэйр" сообщением Екатеринбург – Уфа;
  • YC-121 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург – Салехард;
  • WZ-1049 авиакомпании Red Wings сообщением Екатеринбург – Оренбург;
  • YC-249 авиакомпании "Ямал" сообщением Екатеринбург– Ноябрьск.

Транспортная прокуратура осуществляет контроль за оказанием услуг пассажирам, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.

Напомним, ранее МЧС выпустило предупреждение о надвигающемся снегопаде на Свердловскую область.

Областная газета Свердловской области

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