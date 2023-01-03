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3 января 2023, 11:42

На уборку свердловских дорог после сильного снегопада вышли более 300 единиц спецтехники

Уборка снега

Работу подрядных организаций по уборке снега контролируют специалисты Управления автодорог. Фото: Павел Ворожцов

В результате сильного снегопада на Среднем Урале за прошедшие сутки выпало около 7 см снега, а на западе региона толщина снежного покрова местами составила 11 см. На расчистку дорог минувшей ночью вышли 317 единиц уборочной техники.

На дороги были выведены 243 комбинированные дорожные машины, 39 автомобилей с отвалом, 20 автогрейдеров и 15 единиц другой техники. Для борьбы с гололедицей и снежными накатами на дорогах было израсходовано 250 тонн песка и 8,5 тысяч тонн песко-соляной смеси. Работы будут продолжаться до конца снегопада и полного устранения снежных заносов, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Работу подрядных организаций по уборке снега контролируют специалисты Управления автодорог. Для отслеживания дорожной ситуации, погодных условий и хода уборки используются 50 автоматических постов дорожного контроля. Комплексы оснащены видеокамерами и метеодатчиками.

Свердловский минтранс призывает водителей, пассажиров и пешеходов воздержаться от дальних поездок во время снегопада. Если же пришлось отправиться в путь, автомобилисты должны строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим и стиль вождения, соответствующие обстановке на дорогах. Кроме того, важно не создавать помех дорожной технике, которая занимается очисткой дорог и обочин от снега. 

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83 либо по телефону горячей линии областного Управления автодорог: (343) 262-50-65.

Областная газета Свердловской области

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