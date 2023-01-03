"Областная газета" подарила пенсионерке умную колонку в рамках акции "Елка желаний"

Галина Холмогорова рассказала, что читает "Областную газету", потому что любит быть в курсе новостей. Фото: Алексей Кунилов

"Областная газета" в рамках новогодней акции "Елка желаний" исполнила мечту 85-летней свердловчанки Галины Холмогоровой. Главный редактор Александр Лакедемонский сегодня вручил ей умную колонку Яндекс. Станция Мини.

Галина Георгиевна работала в строительной сфере, в типографии и на химзаводе в Реже. Воспитала дочь Нину, которая подарила маме двух внуков — Полину и Вову.

"Мы про эту "Елку" узнали еще в прошлом году: У нас Поля — девочка с ограниченными возможностями здоровья, мы ей подарок хотели сделать. Думали, что акция только для детей, но когда узнали, что в ней могут участвовать еще и пенсионеры, то решили сделать приятное маме. В этом году подарок с "Елки желаний" будет еще и у Вовы — он попросил спортивный мат", — рассказала Нина Васильевна.

Фото: Алексей Кунилов

Спортивный мат Вове также подарила "Областная газета".

Пенсионерка рассказала, что ей очень нравится слушать музыку, поэтому она мечтала получить на Новый год умную колонку. Настроить гаджет поможет дочь.

Галина Холмогорова отметила, что читает "Областную газету", потому что любит быть в курсе новостей.

"Областная газета" с удовольствием приняла участие в акции. Мы знаем, как для старшего поколения важны внимание и забота. И как радуются подаркам дети. Каждому из нас "Елка желаний" принесла самые добрые, позитивные эмоции", — отметил Александр Лакедемонский.