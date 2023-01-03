Знаком отличия "Совет да любовь" в 2022 году наградили почти 4,5 тысячи свердловских семей

Знак отличия — это благодарность за создание крепкой семьи, воспитание одного или нескольких детей. Фото: Павел Ворожцов

В 2022 году знаки отличия "Совет да любовь" на Среднем Урале получили 4 499 семей, проживших в браке более 50 лет. Также супругам выплачивается по 5 тысяч рублей.

Такой знак отличия — это благодарность правительства региона за создание крепкой семьи, воспитание одного или нескольких детей.

"Крепкая семья — это морально-нравственная основа нашего общества и залог здорового развития подрастающего поколения. Мы благодарны обладателям знака "Совет да любовь" за то, что они подают пример молодежи и на протяжении стольких лет демонстрируют любовь, верность и преданность друг другу", — отметил глава министерства социальной политики региона Андрей Злоказов.

Знак отличия Свердловской области "Совет да любовь" представляет собой восьмиконечную звезду с расходящимися позолоченными лучами. В центре звезды расположено позолоченное выпуклое изображение четырех гранатовых яблок, а на оборотной стороне награды — рельефная надпись "СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ".

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что с 2011 года знака "Совет да любовь" были удостоены 61 954 семейные пары.