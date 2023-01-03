Полицейский из Тавды исполнил желание воспитанницы социально-реабилитационного центра

Девочка хотела на Новый год красивую куклу, чтобы ухаживать за ней.​​​​​​​ Фото: предоставлено Валерием Горелых

Начальник ОВД Тавды Иван Астапенко в рамках Всероссийской акции "Елка желаний" исполнил мечту 10-летней воспитанницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Золушка" Елены Налимовой. Девочка загадала на Новый год красивую куклу.

"Главный полицейский Тавды приехал в детское учреждение на новогодний утренник, где и вручил долгожданный презент. Елена искренне поблагодарила гостя в погонах и пожелала, чтобы он стал постоянным посетителем центра", — рассказал пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых.

Иван Астапенко напомнил воспитанникам социально-реабилитационного центра о необходимости соблюдать меры личной безопасности, в том числе и на дорогах. Полицейский разъяснил детям их права и обязанности, а также пожелал им добра, здоровья и исполнения всех заветных желаний.

Напомним, "Областная газета" тоже приняла участие в акции "Елка желаний". Сегодня главный редактор "ОГ" Александр Лакедемонский исполнил мечту 85-летней свердловчанки Галины Холмогоровой и подарил ей умную колонку Яндекс. Станция Мини.