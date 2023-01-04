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Общество
4 января 2023, 13:47

Полицейские Екатеринбурга проведут операцию "Комендантский патруль"

Полицейские

Сотрудники МВД будут проверять ТРЦ, точки общепита и досуговые учреждения. Фото: отделение по связям по СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В уральской столице с 4 по 9 января пройдет профилактическое мероприятие "Комендантский патруль". Сотрудники полиции проведут рейды, направленные на выявление детей, которые находятся в общественных местах без сопровождения законных представителей.

Сотрудники МВД будут проверять места, которые чаще всего посещают несовершеннолетние, например, ТРЦ, точки общепита и досуговые учреждения. Особе внимание будет уделяться детям, состоящим на профилактическом учете, склонным к уходу из дома, бродяжничеству и тем, кто находится в розыске.

Как пояснили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, в ежедневных рейдах будут задействованы сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы и ДПС ГИБДД.

Полиция призывает родителей внимательнее относиться к воспитанию детей, организовывать их досуг грамотно, не отпускать на прогулки несовершеннолетних без присмотра, особенно в ночное время. Халатность при исполнении родительских обязанностей может стать причиной совершения преступлений как в отношении ребенка, так и самим несовершеннолетним.

Областная газета Свердловской области

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