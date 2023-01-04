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4 января 2023, 16:15

Еженедельный дайджест "Областной газеты" будет выходить в новом формате

Фото: новый дайджест "Областной газеты"

Фото: новый дайджест "Областной газеты"

В новом, 2023 году, подписчиков еженедельного выпуска "Областной газеты" ждет сюрприз. Дайджест, который выйдет 5 января, будет цветным, по размерам меньше привычного — в формате А3, но зато толще — в нем будет 16 страниц. 

"Во всех наших визуальных и содержательных новациях мы в первую очередь ориентируемся на нашего читателя: что ему интересно, полезно, удобно, — подчеркивает генеральный директор "ОГ" Антон Третьяков. — Как показывает практика, формат А3 оптимален для изданий-"толстушек". Не зря его используют для выпуска своих еженедельных версий ведущие федеральные СМИ. Плюс этот формат позволяет более выигрышно подавать и оформлять материалы — инфографика, иллюстрации выглядят на таких страницах крупнее, масштабнее".    

Как и ранее, для дайджеста будут отбираться самые интересные, важные, полезные материалы недели, поясняет главный редактор "ОГ" Александр Лакедемонский. Например, в первом номере 2023 года будут опубликованы итоги прямой линии с министром энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, которая прошла в конце декабря в редакции "ОГ". Ее главной темой стала социальная газификация. 

"Кстати, в наступающем году мы планируем активно проводить прямые линии с региональными министрами, руководителями и специалистами разных ведомств", — подчеркивает Александр Лакедемонский.

Рубрикатор дайджеста, по словам главреда, останется прежним. Однако "Областная газета" постоянно развивается, и редакционный коллектив открыт для предложений и обратной связи.

"Коллектив "ОГ" ждет реакции читателей на появление "толстушки": понравился ли им такой формат еженедельника, все ли устраивает, что хотелось бы поменять или добавить. После того, как получим обратную связь, решим, будем ли и дальше выпускать дайджест формата А3 или вернемся к прежнему", — резюмирует генеральный директор "Областной газеты" Антон Третьяков. 

Областная газета Свердловской области

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