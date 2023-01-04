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4 января 2023, 16:42

Правительство РФ продлило упрощенный ввоз электроники до конца 2023 года

Ноутбук

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технику. Фото: Владимир Мартьянов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка ввоза электронных устройств в страну до конца 2023 года. Это позволит не допустить дефицита товаров на внутреннем рынке на фоне санкций.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на технику — это специальный документ, который требуется для электронных устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся компьютеры, ноутбуки, смартфоны, планшеты, микросхемы и рации.

Ранее для получения нотификации изготовитель должен был обратиться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ РФ. Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями, в том числе Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий, отметили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, если ввозимые в Россию устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории РФ, предоставлять сведения о нотификации в отношении такой техники таможенным органам не потребуется. Основное условие — производители оборудования должны быть в перечне системообразующих предприятий, который утвердила Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики.

Областная газета Свердловской области

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