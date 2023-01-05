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5 января 2023, 15:45

Владимир Путин назначил 7 председателей судов в Свердловской области

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Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей. В Свердловской области назначены 7 новых председателей районных и городских судов.

Согласно документу, председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила станет Татьяна Димитрова, главой Каменского районного суда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина, а председателем Первоуральского городского суда — Екатерина Елисеева. Также утверждены руководители 3 судов Екатеринбурга:

  • Кировский районный суд возглавит Александра Евладова;
  • Октябрьский районный суд — Николай Тараненко;
  • Чкаловский районный суд — Александр Исаков.

Все судьи назначены на 6-летний срок полномочий. Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Областная газета Свердловской области

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