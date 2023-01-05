Владимир Путин назначил 7 председателей судов в Свердловской области

Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителей главы государства в квалификационных коллегиях судей. В Свердловской области назначены 7 новых председателей районных и городских судов.

Согласно документу, председателем Дзержинского районного суда Нижнего Тагила станет Татьяна Димитрова, главой Каменского районного суда — Дарья Дога, председателем Кировградского городского суда — Светлана Охотина, а председателем Первоуральского городского суда — Екатерина Елисеева. Также утверждены руководители 3 судов Екатеринбурга:

Кировский районный суд возглавит Александра Евладова;

Октябрьский районный суд — Николай Тараненко;

Чкаловский районный суд — Александр Исаков.

Все судьи назначены на 6-летний срок полномочий. Указ Президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.