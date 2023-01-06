Свердловская полиция взяла под охрану 512 храмов

Сотрудники полиции примут все меры, чтобы рождественские праздники прошли без происшествий. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В Свердловской области накануне праздничных мероприятий, посвященных Рождеству Христову, под охрану взяты 512 религиозных объектов. Сохранять общественный порядок будут свыше 2 тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, казаков.

Как рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, ночные богослужения пройдут на территории 403 храмов и церквей, которые посетят до 50 тысяч человек. 7 января на 175 площадках области состоятся дневные службы. Ожидается, что в них примут участие порядка 17 тысяч человек.

Больше всего рождественских мероприятий будет проведено в Екатеринбурге, где люди посетят 63 храма; в Нижнем Тагиле — 26, в Сысерти — 18, в Каменске-Уральском — 11 и в Невьянске —10.

"На случай осложнения оперативной обстановки создан резерв сил и средств. Если кто-то из граждан станет невольным очевидцем чего-либо подозрительного или криминального, звонить можно по номеру (343) 358‑71‑61", — добавил полковник Горелых.

В пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу заверили, что готовы обеспечить порядок. Вместе с представителями МЧС и специалистами по взрывобезопасности правоохранители обследуют места проведения мероприятий. К храмам, где проводятся богослужения, приближены наряды комплексных сил полиции. Сообщать о правонарушениях предлагается по номеру дежурной части (343) 294‑14‑94 либо 02.