Стартовал набор в новый состав Общественного совета при свердловском главке МВД

Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан. Фото: предоставлено Валерием Горелых

В ГУ МВД России по Свердловской области приступили к формированию нового состава Общественного совета, который будет работать до 2026 года. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

"Подать заявки могут представители СМИ, освещающих правоохранительную тематику, организаций системы высшего образования, медицины, общественности в сфере защиты прав граждан, религиозных конфессий и национальных диаспор, культурных, научных и спортивных учреждений, некоммерческих организаций, уставная деятельность которых связана с противодействием коррупции и незаконному обороту наркотических веществ, с профилактикой наркозависимости, волонтерских объединений, специалисты-профессионалы в области юриспруденции. Это должны быть хорошо известные общественности люди с безупречной деловой и профессиональной репутацией и активной гражданской позицией", — отметил полковник Горелых. Члены совета должны быть гражданами России старше 18 лет без судимости.

Кандидатам необходимо выслать по адресу Екатеринбург, проспект Ленина, 17, отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Свердловской области следующие документы: заявление, согласие на обработку персональных данных, анкету, автобиографию-резюме. Скачать бланки можно здесь. Отборочный тур продлится до 16 января.