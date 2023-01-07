На расчистку свердловских дорог от снега вывели 305 спецмашин

Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных организаций и более 1 200 единиц дорожной техники. Фото: Алексей Кунилов

В сочельник и Рождественскую ночь региональные дороги от снега расчищали 305 машин. Для ликвидации гололеда было израсходовано 311 тонн песка и 3 420 тонн песко-соляной смеси.

По данным департамента информполитики Свердловской области, снежный фронт прошел над всей территорией региона. В среднем за минувшие сутки выпало около шести сантиметров снега. Местами в восточной части высота снежного покрова достигла девяти сантиметров.

Отмечается, что почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают девять подрядных организаций. Их работу контролируют специалисты управления автодорог. Следить за ситуацией помогают 50 комплексов, оборудованных метеодатчиками и видеокамерами.

Сообщать о неубранных участках автодорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261‑79‑83. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии областного управления автодорог: (343) 262‑50‑65.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства призывает водителей воздержаться от дальних поездок во время снегопада. Если же пришлось отправиться в путь, то необходимо выбирать скоростной режим и стиль вождения с учетом условий на дороге. Кроме того, автолюбителей просят не создавать помех технике, которая убирает снег.