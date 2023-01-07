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Общество
7 января 2023, 15:51

В России хотят запретить продавать пиво без лицензии

пиво

Сейчас самый продаваемый алкоголь в России — пиво и пивные напитки — не подлежат регулированию ЕГАИС. Фото: Алексей Кунилов

Законопроект о запрете продажи пива без лицензии внесут в Госдуму РФ. Это может произойти в весеннюю сессию.

Об этом заявил член комитета нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его данным, документ также предусматривает обязательное подключение продавцов пива и пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС).

"Магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — рассказал парламентарий РИА Новости.

Благодаря изменениям, по мнению Хамзаева, отрасль станет более прозрачной, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт.

Областная газета Свердловской области

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