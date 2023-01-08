В России утвердили Национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года

У женщин будут формировать интерес к техническим и технологическим специальностям. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил новую Национальную стратегию действий в интересах женщин. Она будет реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

Стратегия была утверждена взамен аналогичного документа, срок действия которого закончился в 2022 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Ключевые цели новой стратегии: соблюдение принципа равноправия мужчин и женщин в различных сферах жизни;

повышение экономической независимости и политической активности россиянок;

профилактика женского неблагополучия.

Отмечается, что россиянки ориентированы на карьерный рост в сочетании с семейными обязанностями. При этом доля женщин в отраслях, где зарплата остается ниже средней по экономике, составляет от 60 до 80 %. В результате, несмотря на высокий уровень образования и занятости, разрыв в заработной плате по сравнению с мужчинами остается на заметном уровне — 28 %.

Эти и другие вопросы планируется решать в том числе за счет формирования у женщин интереса к техническим и технологическим специальностям, вовлечения их в цифровую экономику, повышения квалификации, развития дистанционных форм занятости и расширения участия россиянок в сфере предпринимательства.