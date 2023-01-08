Темы дня

Общество
8 января 2023, 17:30

Юный свердловчанин получил от Деда Мороза форму росгвардейца

участник акции "Дед Мороз специального назначения"

Школьнику устроили персональную экскурсию в спецподразделение Росгвардии. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Управление Росгвардии по Свердловской области исполнило мечту 7летнего Романа из поселка Совхозный Белоярского ГО. В рамках всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения" мальчику подарили форму воспитанника спецкласса ведомства.

Школьника пригласили на базу екатеринбургского ОМОН "Малахит", где прокатили на бронетранспортере. Мальчику также показали, где тренируются сотрудники спецподразделения Росгвардии, рассказали об их спортивных достижениях и подвигах.

Особое впечатление на Романа произвела выставка снаряжения. Мальчику разрешили примерить экипировку и в завершение вручили подарок — форму по размеру и сладкий новогодний набор.

После экскурсии желание школьника поступить на службу в ряды спецназа Росгвардии еще больше укрепилось, отметили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Видео: Управление Росгвардии по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.01.2023, 19:02 / Спорт
"Автомобилист" проиграл девятый матч подряд, но сохранил первое место
08.01.2023, 18:38 / Общество
Минобороны: 50 российских военных возвращены из украинского плена
08.01.2023, 18:07 / Общество
В Свердловской области похолодает до -40 градусов
08.01.2023, 17:30 / Общество
Юный свердловчанин получил от Деда Мороза форму росгвардейца
08.01.2023, 16:40 / Общество
В мороз школьники Свердловской области могут остаться дома