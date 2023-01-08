Юный свердловчанин получил от Деда Мороза форму росгвардейца

Школьнику устроили персональную экскурсию в спецподразделение Росгвардии. Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области

Управление Росгвардии по Свердловской области исполнило мечту 7‑летнего Романа из поселка Совхозный Белоярского ГО. В рамках всероссийской акции "Дед Мороз специального назначения" мальчику подарили форму воспитанника спецкласса ведомства.

Школьника пригласили на базу екатеринбургского ОМОН "Малахит", где прокатили на бронетранспортере. Мальчику также показали, где тренируются сотрудники спецподразделения Росгвардии, рассказали об их спортивных достижениях и подвигах.

Особое впечатление на Романа произвела выставка снаряжения. Мальчику разрешили примерить экипировку и в завершение вручили подарок — форму по размеру и сладкий новогодний набор.

После экскурсии желание школьника поступить на службу в ряды спецназа Росгвардии еще больше укрепилось, отметили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Видео: Управление Росгвардии по Свердловской области.