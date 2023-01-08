В Свердловской области похолодает до -40 градусов

Аномальные холода продержатся в регионе до среды. Фото: Алексей Кунилов

По данным синоптиков, аномально холодная погода в Свердловской области сохранится до 11 января. В ближайшую ночь ожидается до ‑40 °С.

Однако уже днем 9 января столбики термометров покажут ‑24...‑29 °С, сообщает Уральский гидрометцентр. В ночь на вторник вновь похолодает — до ‑36 °С.

Подробный прогноз погоды на ближайшие дни публикуем ниже:

Фото: сайт Уральского гидрометцентра

В период непогоды в ГУ МЧС России по Свердловской области призывают граждан:

соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электробытовых приборов;

воздержаться от дальних поездок. В случае если поездку нельзя отменить, следует взять с собой теплые вещи, продукты питания;

не использовать для прогрева автомобилей открытые источники огня;

исключить работы на открытом воздухе;

не выходить на мороз без варежек, шапки, шарфа, надевать свободную одежду и удобную обувь.

При возникновении происшествия или аварийной ситуации нужно звонить по телефону 112.

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