Екатеринбург и Москва стали лидерами по сбору помощи для Донбасса

В новые регионы направляли продукты, теплую одежду, медикаменты, стройматериалы. Фото: Полина Зиновьева

Общественники Екатеринбурга и Москвы стали лидерами по сбору гуманитарной помощи для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также для участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

"Самыми востребованными предметами стали продукты питания, теплая одежда и обогреватели", — цитируют "Известия" представителей волонтерского движения "Мы вместе".

Всего в ушедшем году российские общественные организации собрали больше 12,5 тысяч тонн гуманитарной помощи. В новые регионы РФ и зону СВО, помимо продуктов, одежды и обогревателей, направляли медикаменты и стройматериалы.

Также в течение 2022 года добровольцы со всей России собрали около 4,4 млрд рублей. Средства были потрачены на приобретение необходимых вещей для участников спецоперации. В частности, волонтеры передали для военнослужащих около 925 тысяч предметов, в число которых входят берцы и аккумуляторы, уточняет издание.

Напомним, накануне нового года свердловская делегация привезла жителям Макеевки подарки.