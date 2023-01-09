Началась первая в 2023 году рабочая неделя

Первая рабочая неделя продлится пять дней. Фото: Александр Зайцев

Длинные праздничные выходные подошли к концу. Сегодня, 9 января, началась первая рабочая неделя в году. Она продлится пять дней.

В Свердловской области эта неделя началась с аномальных холодов. Минувшей ночью столбики термометров опускались до ‑40 ºС. Днем синоптики обещают ‑24...‑29 °С. С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.

Как ранее стало известно, несмотря на морозы, в регионе возобновляется обычный образовательный процесс. При этом школы могут перевести учащихся на дистант. О таком намерении уже заявили власти городских округов Заречного и Березовского.

Добавим, следующие длинные выходные запланированы на февраль. Благодаря празднику защитника Отечества россияне будут отдыхать с 23 по 26 число включительно. Четырехдневным каникулам будет предшествовать сокращенная рабочая неделя. Кроме того, дополнительные выходные ожидаются в марте, мае, июне и ноябре.