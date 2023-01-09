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Общество
9 января 2023, 10:01

В Свердловской области начали принимать елки на переработку

  Валерия Белякова
Сбор елок

Использованные елки рекомендуют оставлять возле мусорных контейнеров. Фото: пресс-служба ЕМУП "Спецавтобаза"

В муниципалитетах Среднего Урала ЕМУП "Спецавтобаза" начала сбор использованных новогодних елок, сообщили в пресс-службе предприятия. Специалисты компании рекомендуют оставлять хвойные деревья возле контейнеров с твердыми коммунальными отходами, не пытаясь их положить внутрь.

В компании пояснили, как правило, полностью елки в баки не входят и при погрузке в мусоровоз могут повредить оборудование. Поэтому использованные деревья лучше оставлять возле контейнеров, чтобы они не мешали подъезду спецтехники, или в отсеках для крупногабаритных отходов. Перед утилизацией новогоднюю хвою рекомендуют очистить от украшений. Деревья выше полутора метров лучше распилить, утонили в пресс-службе предприятия.

"Специализированная техника будет собирать елки с контейнерных площадок с 9 по 31 января", — рассказал заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП "Спецавтобаза" Сергей Тесля. 

В Арамильском городском округе и Верхней Пышме для сбора использованных елок откроют отдельные пункты.

 Арамильский городской округ:

  • г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 60в;
  • г. Арамиль, ул. Щорса, д. 57;
  • п. Светлый, д. 1.

Верхняя Пышма:

  • пр. Успенский, д. 127 (возле магазина "ВИП-город");
  • ул. Орджоникидзе, д. 18 (возле магазина "Кировский");
  • ул. Петрова, д. 34б (возле магазина "Кировский").

Все собранные хвойные деревья переработают в щепу, которую будут использовать для нужд предприятия. В 2022 году силами регионального оператора было переработано больше 5 тысяч использованных новогодних елок.

Напомним, к Новому году жители Свердловской области с разрешения лесничеств срубили около 14 тысяч хвойных деревьев.

Областная газета Свердловской области

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