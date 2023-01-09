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Общество
9 января 2023, 12:31

Свердловское МВД: новогодние и рождественские праздники прошли без ЧП

полиция у храма

Общественный порядк обеспечивали около тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, казаков. Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ГУ МВД России по Свердловской области подвели итоги охраны общественного порядка и безопасности в период новогодних и рождественских праздников. С поставленной задачей правоохранители справились — на территориях ледовых городков и религиозных объектов обошлось без ЧП.

Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. По его данным, только 7 января в 63 населенных пунктах было проведено 64 мероприятия с общим количеством участников свыше 35 тысяч человек.

"Для обеспечения общественного порядка задействовались около тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, членов ДНД, казаков и частных охранных объединений. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв сил и средств, но, к счастью, применять его не потребовалось", — отметил полковник Горелых.

Руководство полицейского главка поблагодарило личный состав подразделений за достойную работу в праздники. Положительную оценку действиям сотрудников ОВД дали свердловские правозащитники и общественники, в том числе Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и председатель Общественной палаты Александр Левин.

Областная газета Свердловской области

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