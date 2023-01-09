На Среднем Урале в сельских отделениях почты заработали Госуслуги

В отделениях почты готовы предоставить жителям доступ к порталу Госуслуг. Фото: пресс-служба Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Жители 41 свердловского поселка могут подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуг в отделениях почты, рассказали в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

Для получения доступа к ресурсу необходимо предоставить оператору почты паспорт и СНИЛС. Сотрудник сверит данные в системе Госуслуг. Уведомление о подтверждении записи поступит на телефон, который гражданин укажет при регистрации.

В 31 отделении почты жителям сельских территорий начали оказывать государственные услуги, которые раньше можно было получить только в районных многофункциональных центрах (МФЦ). Для удобства свердловчан в 37 почтовых отделениях установили компьютеры. Жители отдаленных поселков, в том числе из Шалинского, Тугулымского, Красноуфимского районов, могут воспользоваться сервисами Госуслуг и другими ресурсами.

Напомним, ранее на портале Госуслуг появилась возможность подать заявление на получение единого пособия на детей до 17 лет.