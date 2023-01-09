Область на карте

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Верхнетуринские куранты, туристический маршрут от школьницы, кино для красноуфимских медиков, посланник из Хогвартса в Нижнем Тагиле – «ОГ» рассказывает о самых интересных событиях из жизни свердловских муниципалитетов.

Цементный (Невьянский ГО)

Поселковая спортшкола получила в подарок от местного завода сертификат на полмиллиона рублей для покупки машины для заливки льда.

Как сообщают «Местные ведомости», новое оборудование значительно облегчит труд сотрудников ДЮСШ, которые много лет заливают лед дедовским способом – с помощью шлангов и тряпок. Машину будут цеплять к мини-трактору, который уже есть на балансе школы. Стоимость прицепной установки – около 900 тысяч рублей, недостающую сумму добавят из местного бюджета.

Верхняя Тура

В городе впервые зазвучали куранты.

Как сообщает «Голос Верхней Туры», музыкальные часы «Времена года» с подвижными фигурами, символизирующими зиму, весну, лето и осень, и световой иллюминацией, создали по проекту инициативного бюджетирования. Инициатором выступил Совет ветеранов города. На создание арт-объекта ушло около полугода. Стальная композиция составляет 5 метров в высоту и 22 метра в длину. Общая стоимость проекта – 2,8 млн рублей. За сохранностью арт-объекта будут следить сотрудники администрации и полицейские – по периметру установлены видеокамеры.

Нижний Тагил

Во дворе многоэтажного дома в Нижнем Тагиле заметили полярную сову.

Как сообщает «Инцидент Нижний Тагил», снимок птицы, которая устроилась на внешнем блоке кондиционера, сделала местная жительница.

В комментариях пользователи соцсетей высказались, что хищница похожа на сову Гарри Поттера, и заявили, что видели её и в других районах города.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

Красноуральск

В Красноуральской городской больнице начал работать флюорографический кабинет.

Как сообщает издание «Три города» со ссылкой на главу муниципалитета Дмитрия Кузьминых, флюорограф в учреждении сломался ещё два года назад. Средства на покупку нового оборудования были запланированы только на 2024 год, но при поддержке губернатора Евгения Куйвашева они были выделены раньше. За счет средств местного бюджета был разработан проект, а местное градообразующее предприятие выполнило ремонт кабинетов. С 1 января кабинет работает в полную силу. Все результаты обследования будут сразу же поступать в федеральную базу, так что при посещении других медучреждений пациентам не надо будет везти с собой снимки и заключения.

Арамиль

На главной площади города демонтировали детскую горку.

Как пишут «Арамильские вести», бесплатный пластмассовый аттракцион возле городского Дворца культуры сломали вандалы, поэтому горку снесли и увезли при помощи трактора. Вместо нее будет установлено другое развлекательное оборудование – в администрации обещают купить его ближе к лету.

Фото: «Арамильские вести»

Красноуфимск

В городе открылось новое отделение скорой помощи, сообщает «Красноуфимск онлайн».

В отделении установили современное программное обеспечение, которое облегчает работу фельдшерам и сокращает время прибытия скорой помощи к пациенту. Вызовы мгновенно приходят на планшет, где формируются электронные карты вызова. Отделение оснащено отечественным медоборудованием. Есть комнаты отдыха, выделено помещение под архив.

Во время праздника по случаю открытия медики поделились с главой муниципалитета Михаилом Коневым, что им не хватает телевизора, за просмотром которого можно скоротать свободное время между вызовами и отвлечься. Пожелание было исполнено уже на следующий день.

Двуреченск (Сысертский ГО)

Двуреченская десятиклассница Виктория Миронова создала пешеходный экскурсионный маршрут по основным достопримечательностям посёлка, сообщают «Сысертские вести».

Маршрут носит название «Ферросплавная линия – первая в мире» и посвящён богатой истории поселка и Ключевского завода ферросплавов. На объектах по маршруту установили настенные и напольные металлические туристические навигационные таблички с краткой информацией и QR-кодом со ссылкой на ресурс с более полной информацией. Пройти по маршруту могут все желающие.