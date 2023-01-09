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Общество
9 января 2023, 14:24

В Свердловской области из 73 киосков с пиротехникой изъяли товар

фейерверк

Пожаров по причине нарушения правил использования пиротехники в регионе не зарегистрировано. Фото: Павел Ворожцов

В период новогодних праздников сотрудники МЧС уделили особое внимание реализации пиротехнических изделий в регионе. По итогам проверок выявлено 73 киоска, где продавали фейерверки без сопроводительной документации и сертификатов соответствия.

По факту нарушения реализации пиротехнической продукции, подлежащей обязательной сертификации, было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях. Продукция из торговых точек изъята, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

В ведомстве также рассказали, что с начала года на Среднем Урале произошло 108 пожаров (+6 случаев к показателю аналогичного периода прошлого года). При этом возгораний из-за нарушения правил использования пиротехники не зарегистрировано. Уточняется, что количество погибших в огне свердловчан сократилось с 12 до 10 и пострадавших — с 10 до 6 человек.

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Областная газета Свердловской области

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