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9 января 2023, 15:51

Евгений Куйвашев и Александр Левин обсудили подготовку ко Дню образования Свердловской области

Евгений Куйвашев и Александр Левин

Рабочая встреча Евгения Куйвашева и Александра Левина состоялась сегодня, 9 января. Фото: департамент информполитики Свердловской области

17 января Свердловской области исполнится 89 лет. Подготовку к празднику обсудили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

По данным областного департамента информполитики, впервые в этот день пройдет церемония, на которой будет присвоен почетный статус "Достояние Среднего Урала". По итогам открытого голосования его удостоены:

  • Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова;
  • Ирбитская ярмарка;
  • трамвай города Волчанска;
  • колокольный завод "Пятков и К";
  • Уралвагонзавод.

Напомним, статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям. Указ об учреждении общественного статуса губернатор Евгений Куйвашев подписал 30 сентября 2021 года.

Областная газета Свердловской области

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