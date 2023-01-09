Евгений Куйвашев и Александр Левин обсудили подготовку ко Дню образования Свердловской области

17 января Свердловской области исполнится 89 лет. Подготовку к празднику обсудили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель Общественной палаты региона Александр Левин.
По данным областного департамента информполитики, впервые в этот день пройдет церемония, на которой будет присвоен почетный статус "Достояние Среднего Урала". По итогам открытого голосования его удостоены:
- Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова;
- Ирбитская ярмарка;
- трамвай города Волчанска;
- колокольный завод "Пятков и К";
- Уралвагонзавод.
Напомним, статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям. Указ об учреждении общественного статуса губернатор Евгений Куйвашев подписал 30 сентября 2021 года.