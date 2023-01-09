Евгений Куйвашев и Александр Левин обсудили подготовку ко Дню образования Свердловской области

Рабочая встреча Евгения Куйвашева и Александра Левина состоялась сегодня, 9 января. Фото: департамент информполитики Свердловской области

17 января Свердловской области исполнится 89 лет. Подготовку к празднику обсудили глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

По данным областного департамента информполитики, впервые в этот день пройдет церемония, на которой будет присвоен почетный статус "Достояние Среднего Урала". По итогам открытого голосования его удостоены:

Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова;

Ирбитская ярмарка;

трамвай города Волчанска;

колокольный завод "Пятков и К";

Уралвагонзавод.

Напомним, статус "Достояние Среднего Урала" может быть присвоен географическим объектам, историческим событиям, достижениям науки, художественной культуры, спорта, традиционным мероприятиям, коллективам и организациям. Указ об учреждении общественного статуса губернатор Евгений Куйвашев подписал 30 сентября 2021 года.