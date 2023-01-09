За праздники из свердловских городов вывезли 30 тысяч тонн мусора

Контроль за своевременным вывозом мусора осуществляется регоператорами в непрерывном режиме. Фото: Павел Ворожцов

С 1 по 8 января из городов и других населенных пунктов Свердловской области вывезено почти 30 тысяч тонн мусора. В работе по сбору и транспортировке отходов на полигоны было задействовано 627 единиц спецтехники.

По данным департамента информполитики региона, из Екатеринбурга и муниципалитетов, которые обслуживает ЕМУП "Спецавтобаза", утилизирована 21 тысяча тонн мусора. С территорий Западной зоны компания "ТБО "Экосервис" вывезла 4 тысячи тонн, "Рифей"с Северной зоны — около 4,6 тысячи тонн.

"Основное количество мусора вывезено в первых числах новогодних праздников, по сравнению с обычными днями больше на 21 %", — говорится в сообщении. Отмечается, что сбоев в работе операторов в период праздничных дней не выявлено.

Напомним, с 1 по 9 января 2022 года на Среднем Урале утилизировали почти 33,6 тысячи тонн мусора.

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