Темы дня

Общество
9 января 2023, 17:41

За праздники из свердловских городов вывезли 30 тысяч тонн мусора

мусор

Контроль за своевременным вывозом мусора осуществляется регоператорами в непрерывном режиме. Фото: Павел Ворожцов

С 1 по 8 января из городов и других населенных пунктов Свердловской области вывезено почти 30 тысяч тонн мусора. В работе по сбору и транспортировке отходов на полигоны было задействовано 627 единиц спецтехники.

По данным департамента информполитики региона, из Екатеринбурга и муниципалитетов, которые обслуживает ЕМУП "Спецавтобаза", утилизирована 21 тысяча тонн мусора. С территорий Западной зоны компания "ТБО "Экосервис" вывезла 4 тысячи тонн, "Рифей"с Северной зоны — около 4,6 тысячи тонн.

"Основное количество мусора вывезено в первых числах новогодних праздников, по сравнению с обычными днями больше на 21 %", — говорится в сообщении. Отмечается, что сбоев в работе операторов в период праздничных дней не выявлено.

Напомним, с 1 по 9 января 2022 года на Среднем Урале утилизировали почти 33,6 тысячи тонн мусора.

Читайте также:

В Свердловской области начали принимать елки на переработку.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.01.2023, 20:49 / Общество
Жителя Свердловской области вернули в Россию из украинского плена
09.01.2023, 19:00 / Общество
Еще шесть юных свердловчан получили подарки в рамках "Елки желаний"
09.01.2023, 18:31 / Общество
Михаил Мишустин утвердил специальные соцвыплаты для отдельных категорий медиков
09.01.2023, 17:43 / Общество
На Среднем Урале снизилась заболеваемость ОРВИ
09.01.2023, 17:41 / Общество
За праздники из свердловских городов вывезли 30 тысяч тонн мусора