Еще шесть юных свердловчан получили подарки в рамках "Елки желаний"

Представители регионального кабмина продолжают исполнять мечты юных свердловчан. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Члены правительства Свердловской области продолжают исполнять мечты юных жителей региона. В рамках проекта "Елка желаний" свои подарки получили еще шесть ребят.

Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков подарил 14‑летнему свердловчанину ноутбук. Михаил Захорольный попросил его для учебы, он хочет стать программистом.

"Такое совпадение, что мы с тобой тезки и оба занимаемся цифровыми технологиями. Ноутбуки многие используют для просмотра фильмов и интернет-контента, но это устройство может стать мощным инструментом в руках того, кто в этом очень хорошо разбирается", — сказал Пономарьков. Министр также пригласил подростка, после того как тот освоит новый девайс, в гости — в минцифры.

Директор областного департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина подарила 3‑летнему Илье Хохлову снегокат, а 11‑летней Алисе Никитиной смартфон. Мобильный телефон от министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова получила 8‑летняя Акмарал Исмайылова. А 10‑летнему Еремею Потапову он вручил портативную колонку.

Глава министерства экономики и территориального развития региона Руслан Садыков преподнес новогодний подарок 6‑летнему Григорию. Мальчик очень хотел новый спортивный костюм, рассказали в областном департаменте информполитики.

Напомним, во всероссийском проекте "Елка желаний" могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, сироты и дети из семей с уровнем дохода ниже прожиточного минимума. В этом году акция доступна и для детей участников спецоперации, беженцев, жителей новых российских регионов. Исполнить мечту ребенка может каждый, кто зарегистрируется на сайте проекта.

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