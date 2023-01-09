2023-й встретили ярко

Екатеринбург. Ледовый городок на Площади 1905 года приурочен к 300-летию уральской столицы. Только в новогоднюю ночь площадка приняла больше 4 тысяч гостей. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области закончились новогодние и рождественские каникулы. В этот раз они продлились девять дней. В связи с известными событиями в ряде городов исключили из новогодней программы фейерверки и шоу, но любимый праздник взрослых и детей всё равно получился ярким.

Особое внимание было уделено организации и обустройству ледовых городков и праздничной иллюминации. В новогоднюю ночь ледовые городки в Свердловской области приняли около 20 тысяч человек, общее же число посетивших их за время новогодних каникул в муниципалитетах ещё подсчитывают.

Насыщенной получилась и событийная программа. Только в уральской столице с 31 декабря по 8 января состоялось 65 массовых мероприятий.

Морозы празднику не помешали, а кое-где – даже продлили его. Например, в Екатеринбурге центральный ледовый городок проработает на неделю дольше, чем было запланировано, – до 22 января, чтобы на главной ёлке успели побывать все желающие.

«Вифлеемская звезда» – 2023 Фото: Полина Зиновьева

Екатеринбург. На территории у Храма-на-Крови проходит XVII Фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Произведения представили 30 команд из 17 регионов России, а также из Казахстана. С работами победителей можно познакомиться на нашем сайте oblgazeta.ru

Свободный. В поселке впервые украсили сказочный городок на площади у Дворца культуры световыми фигурами, чем привели жителей в восторг. Фото: из личного архива Александра Иванова

Ревда. В городе открыли два ледовых городка. На площади Победы Дед Мороз пустился в пляс вместе с детворой. Фото: Ревда-инфо.ру

Серов. На Преображенской площади у входа в храм по традиции установили рождественский вертеп. Фото: Фото

В Нижнем Тагиле на Театральной площади впервые рядом с елкой был залит большой 120-метровый каток со светодиодной подсветкой льда и гирляндой. Вход на него – свободный. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Полевской. Накануне нового года на маршруте 13К появился заяц-контролёр. Подарить праздничное настроение горожанам решила кондуктор автобуса Анна Воложанина. Фото: газета «Диалог»

Обули, накормили, поразили

В праздничные дни в свердловских муниципалитетах прошло несколько сотен культурно-массовых мероприятий – от дворовых ёлок до фестивалей, собравших гостей со всей страны и из‑за рубежа.

п. Половинный. В поселке под Верхним Тагилом восьмой год подряд устраивают конкурс снежных скульптур. Нынче жители слепили и раскрасили 12 сказочных персонажей. Победил русский былинный богатырь Сергея Колтышева. Фото: «Местные ведомости»

Арамашево. В этом небольшом селе Алапаевского района уже в 11-й раз состоялись массовые гуляния в честь Дня валенка. На праздник собралось более тысячи человек, гости приехали из разных городов Свердловской области и всего Уральского федерального округа, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и даже Великобритании. Фото: Арамашевский краеведческий музей