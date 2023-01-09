2023-й встретили ярко

Екатеринбург. Ледовый городок на Площади 1905 года приурочен к 300-летию уральской столицы. Только в новогоднюю ночь площадка приняла больше 4 тысяч гостей. Фото: Алексей Кунилов
В Свердловской области закончились новогодние и рождественские каникулы. В этот раз они продлились девять дней. В связи с известными событиями в ряде городов исключили из новогодней программы фейерверки и шоу, но любимый праздник взрослых и детей всё равно получился ярким.
Особое внимание было уделено организации и обустройству ледовых городков и праздничной иллюминации. В новогоднюю ночь ледовые городки в Свердловской области приняли около 20 тысяч человек, общее же число посетивших их за время новогодних каникул в муниципалитетах ещё подсчитывают.
Насыщенной получилась и событийная программа. Только в уральской столице с 31 декабря по 8 января состоялось 65 массовых мероприятий.
Морозы празднику не помешали, а кое-где – даже продлили его. Например, в Екатеринбурге центральный ледовый городок проработает на неделю дольше, чем было запланировано, – до 22 января, чтобы на главной ёлке успели побывать все желающие.
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Обули, накормили, поразили
В праздничные дни в свердловских муниципалитетах прошло несколько сотен культурно-массовых мероприятий – от дворовых ёлок до фестивалей, собравших гостей со всей страны и из‑за рубежа.