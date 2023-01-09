Градус ушел в пике

В сильные морозы нужно одеваться теплее. Фото: Полина Зиновьева

На стыке 2022–2023 годов природа напомнила свердловчанам, что такое настоящая зима. Из-за сильных холодов службы и организации, ответственные за обеспечение бесперебойного и надежного тепло- и электроснабжения и безопасность населения, с начала года перешли на особый режим работы. С призывом утепляться и быть внимательными обратился к жителям области через соцсети министр энергетики и ЖКХ региона Николай СМИРНОВ. На загородных трассах организовали дежурство автолюбители-добровольцы, помогающие водителям, попавшим в чрезвычайную ситуацию. В ряде муниципалитетов сразу после каникул школьников перевели на удаленку.

Особый режим

Морозы от минус 26 до минус 34 градусов ударили в разных районах области в новогоднюю ночь. А с 5 января аномальные холода – местами ниже 40 градусов – накрыли регион почти повсеместно.

Службы, отвечающие за безопасность населения и ресурсоснабжающие организации, перешли на особый режим работы. Так, в связи с похолоданием с 31 декабря 2022 года температура теплоносителя в магистральных трубопроводах была увеличена до 120–130 градусов, сообщили «ОГ» в пресс-службе Свердловского филиала Т Плюс, отвечающего за теплоснабжение семи муниципалитетов области, включая Екатеринбург. В состояние повышенной готовности были приведены ремонтные бригады и специальная техника, резервные источники энергоснабжения в котельных.

Несмотря на то, что в период новогодних праздников взрослые и дети проводили много времени на открытом воздухе и активно участвовали в массовых мероприятиях, всплеска респираторных заболеваний и обморожений не произошло. В частности, в Екатеринбурге с начала года бригады скорой помощи совершили 11,5 тысячи выездов. Из них 2,1 тысячи пришлись на ОРВИ, грипп и пневмонию – это на 20 процентов меньше, чем до праздников, отметил в ходе пресс-конференции заместитель главного врача Станции скорой помощи столицы Урала Евгений Рузанов.

– Случаев обморожения с начала года в городе зарегистрировано немного – всего 39. Все они не сильные, – добавляет он.

Обошлось без тяжелых холодовых травм и обморожений и на автодорогах области. На трассах в морозные праздничные дни дежурило порядка 700 сотрудников ГИБДД – на треть больше, чем обычно.

– Каждый день наши сотрудники оказывали помощь пяти-семи водителям, – говорит заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Григорий Козьминых. – У кого-то заглох мотор, у кого-то закончилось топливо, кому-то надо было поменять колеса.

Волонтерский патруль

Патрулировали дороги и добровольцы. Как рассказал «ОГ» бизнесмен и волонтер Евгений Ганеев, вместе с друзьями они ездят по Серовскому и Челябинскому тракту, помогают автомобилистам, которые из-за аномально низких температур попали в чрезвычайную ситуацию.

– На Серовском тракте есть несколько опасных участков: извилистая дорога, ограничение 70 км в час. Машины, случается, вылетают с трассы, а в мороз это смертельно опасно, – говорит Евгений. – Вожу с собой термос, валенки, химические грелки, чтобы в случае чего экстренно человека обогреть. Плюс всегда с собой трос, лопата, крокодилы, чтобы помочь завести машину. Бывают случаи, когда водители просто теряют дорогу – помогаем им сориентироваться. Пока обходится без серьезных происшествий.

Волонтер советует водителям, выезжающим за город, всегда иметь с собой специальный набор, куда входят, в том числе, теплые вещи, запас еды, простейшие запчасти для авто, спички, телефон, пауэрбанк, а также лопата и аптечка. Патрулировать трассы добровольцы планируют и в ближайшие дни, пока стоят морозы.

Дистант дело добровольное

В первый послепраздничный день нового года, по данным Уральского гидрометцентра, в Ивделе было минус 37, в Висиме – минус 33, в Екатеринбурге – минус 30. В Камышловском, Березовском, Заречном городских округах школьников еще в воскресенье предупредили о переводе на дистанционное обучение. Оставаться дома разрешили учащимся и в некоторых других муниципалитетах. В Екатеринбурге часть школ работает в обычном режиме, часть предложила родителям самим выбрать, ходить детям на занятия или остаться дома.

Аномальные холода продержатся и в ближайшие дни. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в отдельных районах области столбик термометра будет опускаться до минус 40 градусов.

«Утепляйтесь и будьте внимательны, – обратился позавчера к свердловчанам на своей страничке ВКонтакте министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. – В сильные морозы откажитесь от прогулок и постарайтесь отменить поездки. Одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети».

Один из свердловчан, откликнувшийся на этот пост, призвал не забывать в морозные дни кормить птиц и уток, которым в холода приходится нелегко. Призыв набрал немало лайков. Николай Смирнов в своем обращении напомнил также о необходимости соблюдать в морозные дни меры пожарной безопасности при использовании газовых, электронагревательных приборов и печного отопления. Напоминание своевременное. Как сообщил заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожнадзору Сергей Махнёв, за праздники в регионе произошло 148 пожаров, в них погибли 12 человек, и были травмированы 8 детей.

– Порядка 60 процентов возгораний приходится на частный жилой сектор, – подчеркнул Сергей Махнёв. – И главная их причина – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печей, использование самодельных электрообогревательных приборов.

– Холода продержатся до среды, и лишь затем начнут отступать, – рассказала «ОГ» главный синоптик Уралгидромета Галина Шепоренко. – К концу недели ночью ожидается уже минус 10–15 градусов, днем – минус 8–13.

СОВЕТ Дмитрий ШУВАРИН, заведующий отделением реанимационно-консультативной помощи Территориального центра медицины катастроф, хирург-комбустиолог: – Травму лучше предупредить, чем лечить. Поэтому при низких температурах важно правильно одеваться: термобелье, теплая одежда, обувь. Чаще всего отморожению подвергаются кончик носа, щеки, ушные раковины, пальцы конечностей. Важно закрыть лицо шарфом, шерстяной или флисовой маской, а на руки надеть теплые перчатки или варежки. На сильном морозе человек может не почувствовать обморожения. Его первые признаки – побелевшая кожа. Поэтому почаще смотритесь в зеркало. Первая помощь в таких случаях – согревание организма. Но оно должно быть естественным и медленным. Нужно попасть в теплое помещение, наложить сухой ватный компресс на пострадавший участок тела. Нельзя растирать отмороженное место, прикладывать грелку, использовать спиртовые жидкости. Быстрое согревание станет глубоким, потребуется хирургическое вмешательство. В отличие от обморожения, общее охлаждение, которое в просторечии именуют переохлаждением, является тяжелой холодовой травмой. Человек может не почувствовать, что замерзает, медленно теряет сознание, как бы засыпает. В таких случаях требуется неотложная медицинская помощь в стационаре. При глубоких отморожениях в 70–80 процентах она эффективна в течение первых суток. Отсутствие лечения приводит к глубокому некрозу (отмиранию) тканей. Не занимайтесь самолечением, немедленно обращайтесь в травмпункт или хирургическое (травматологическое) отделение ближайшей больницы либо вызывайте скорую помощь.

112 – единый телефон вызова экстренных служб