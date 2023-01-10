В Госдуму внесут законопроект о ежегодных выплатах ко Дню Победы

Выплата 75 тысяч рублей к 9 мая может стать ежегодной. Фото: Павел Ворожцов

Законопроект о ежегодных выплатах в размере 75 тысяч рублей участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам будет внесен сегодня на рассмотрение Госдумы. Текст документа и пояснительную записку к нему опубликовал в своем telegram-канале заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

"Законопроект направлен на улучшение материального положения инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, вдов (вдовцов) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По данным парламентария, с 2019 года в России к 9 мая выплачивают по 10 тысяч рублей инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. С февраля 2020 года указом Президента РФ в связи 75-й годовщиной Победы единовременная выплата в 75 тысяч рублей предоставлялась инвалидам, участникам войны, вдовам и вдовцам погибших в Великой Отечественной. Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить размер выплаты 75 тысяч рублей и сделать ее ежегодной. Если предложенная инициатива найдет поддержку, то предполагается, что федеральный закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее в Госдуму был внесен законопроект о поддержке вдов участников специальной военной операции.