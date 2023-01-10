В Свердловской области отпразднуют 100-летие спортивного общества "Динамо"

Спортивное общество "Динамо" было создано в 1923 году. Фото: Валерий Горелых

Вековой юбилей спортивного общества "Динамо" отметят в Свердловской области. По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в регионе создан специальный оргкомитет.

В состав комитета вошли руководители областных ведомств и министерств. Среди них — министр спорта Леонид Рапопорт, глава регионального министерства культуры Светлана Учайкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, депутат Госдумы Антон Шипулин, начальник УФСБ РФ по Свердловской области Игорь Николаев, начальник регионального полицейского главка Александр Мешков, а также Николай Рябко (Федеральная служба охраны), Александр Федоров (ФСИН), Сергей Логинов (налоговая служба), Алексей Фролов (таможенная служба), Альбина Сухорукова (главный судебный пристав) и Алексей Свириденко (фельдъегерская служба).

Процесс подготовки к юбилею курирует заместитель губернатора Азат Салихов. Задача оргкомитета — разработать план торжественных мероприятий, сообщает ЕАН.

Общество "Динамо" было создано в 1923 году в СССР. В число задач входило совершенствование спортивной подготовки сотрудников силовых структур.

Напомним, в октябре 2022 года в свердловском филиале "Динамо" выбрали нового директора.