Социальной картой "Уралочка" стали пользоваться больше 250 тысяч свердловчан

В Свердловской области прогнозируют увеличение количества пользователей ЕСК "Уралочка". Фото: Павел Ворожцов

По прогнозам министерства социальной политики Свердловской области, в 2023 году число держателей карты "Уралочка" увеличится до 500 тысяч. Сегодня ей пользуются уже больше 250 тысяч жителей региона.

"Единая социальная карта (ЕСК) — очень удобный инструмент с довольно широким функционалом, который мы собираемся наращивать. В частности, в планах — интеграция с порталом государственных услуг, что позволит подавать заявления на выплату социальной помощи удаленно. Также планируем разработку медицинского приложения. Оно позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание вместо бумажных", — рассказал заместитель министра социальной политики Алексей Сабитов.

Также с 1 января 2024 года пользователи "Уралочки", имеющие право на скидку при проезде в междугороднем транспорте, получат ее при предъявлении карты и документа, удостоверяющего личность.

Единая социальная карта "Уралочка" была внедрена в регионе по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Она объединяет банковское, транспортное, социально-идентификационное приложения и личный кабинет.

Карта делится на два типа. На финансовую (банковскую) ЕСК поступают региональные социальные выплаты. Держатель автоматически становится участником программы лояльности платежной системы "Мир" и может пользоваться всеми ее преимуществами. Нефинансовая "Уралочка" помогает получить доступ к полезным сервисам.

Оформить карту можно в отделениях нескольких банков и офисах МФЦ. Всего в регионе работает около 700 пунктов выдачи ЕСК.

Напомним, Свердловская область стала лидером по реализации социальных приложений на базе карты "Мир".