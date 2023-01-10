Дельфины, гаджеты, путешествия

Для Полины исполнение мечты было сюрпризом, на «Елку желаний» ее просьбу поместила мама. Фото: Алексей Кунилов

Представители региональных властей активно участвуют во Всероссийском проекте «Елка желаний». В конце года мечты юных жителей области исполнили губернатор Евгений КУЙВАШЕВ и председатель Законодательного Собрания Людмила БАБУШКИНА. Эстафету у них приняли руководители областных министерств и департаментов. Не осталась в стороне и «ОГ», вручившая новогодние подарки 85-летней Галине ХОЛМОГОРОВОЙ и ее внуку Володе. Благодаря первому заместителю губернатора Алексею ШМЫКОВУ девятилетняя Полина САПОЖНИКОВА из Туринска вчера воплотила в жизнь свое заветное желание – поплавать с дельфинами.

«Загадала эмоции»

По словам Алексея Шмыкова, желание Полины тронуло его особенно сильно.

«Девочка попросила не телефон, не игрушку или какую-то вещь. Полина загадала эмоции – и нам захотелось помочь ей», – отметил первый заместитель главы региона.

Для Полины и ее мамы была организована поездка в екатеринбургский океанариум. Это сделали региональные власти совместно с руководством учреждения и главой Туринска Александром Пузыревым. Для гостей провели экскурсию по океанариуму, в которой принял участие и Алексей Шмыков, познакомили их с обитателями подводного музея.

Полина рассказала, что впервые побывала в океанариуме в 2021 году. Здесь проходило шоу с дельфинами, после которого девочка и начала мечтать поплавать вместе с ними. Ее мама призналась, что желание для елки написала сама, в тайне от дочки, и ничего не говорила, пока не стало понятно: оно будет исполнено.

Девочка в сопровождении инструктора провела с дельфинами в воде порядка 15 минут. Она смогла их погладить, а также покаталась верхом. В конце встречи для гостей устроили шоу с трюками. А директор океанариума Екатерина Показаньева пригласила девочку и маму посетить в следующем году их новогоднее шоу дельфинов.

«Больше всего понравилось купаться с дельфинами, особенно когда они меня катали. Было совсем не страшно, хотя иногда мы плавали очень быстро», – поделилась впечатлениями Полина.

«Я, как мама, очень счастлива, ведь рад мой ребенок, это огромный плюс, особенно для здоровья. Надеюсь, что у Полины останутся эти впечатления на долгие годы», – рассказала корреспонденту «ОГ» мама девочки Александра Сапожникова.

Алексей Шмыков погладил дельфина вместе с Полиной Сапожниковой. Фото: Алексей Кунилов

Подарки от Президента Владимир Путин в этом году исполнил желания трех детей. Восьмилетней Александре Титаренко из Запорожской области Президент России помог побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза в Великом Устюге. Восьмилетней Агате Былковой из Курганской области Владимир Путин подарил совместную с семьей поездку в природно-этнографический комплекс «Горнокнязевск» в Ямало-Ненецком автономном округе, где девочка увидела северное сияние и покаталась на оленьей упряжке. А семилетний Давид Шмелёв из Ставропольского края благодаря президенту побывал в Московском океанариуме, в Военной академии ракетных войск стратегического назначения и в Национальном центре управления обороной. С каждым из ребят, чью новогоднюю мечту он исполнил, Владимир Путин пообщался по телефону.

Министерство чудес

Представители регионального руководства традиционно участвуют в проекте «Елка желаний». В конце прошлого года мечты трех юных свердловчан исполнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Пятиклассник из поселка Арти Дмитрий Бегеев, мечтающий в будущем играть за футбольный клуб «Урал», получил от главы региона хорошие вратарские перчатки, а 12-летняя воспитанница екатеринбургской школы-интерната №17 Арина Корепанова, грезившая о путешествиях, в весенние каникулы отправится в Санкт-Петербург: девочке вручили соответствующий сертификат от губернатора. Еще один подарок от Евгения Куйвашева – снегокат – получил восьмилетний Ваня Швецов из Режа.

До этого председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина исполнила мечту восьмилетней жительницы Луганской народной республики Евы Кузнецовой. Девочка получила в подарок конструктор «Лего».

Эстафету приняли руководители региональных министерств и департаментов.

Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков исполнил желание своего тезки – четырнадцатилетнего подростка, мечтающего о ноутбуке. Михаилу Захорольному ноутбук нужен для учебы, он хочет стать программистом и продолжить военную династию – поступить в военный вуз.

«Такое совпадение, что мы с тобой тезки и оба занимаемся цифровыми технологиями. Ноутбуки многие используют для просмотра фильмов и интернет-контента, но это устройство может стать мощным инструментом в руках того, кто в этом очень хорошо разбирается», – сказал министр Михаилу.

Глава министерства экономики и территориального развития Руслан Садыков исполнил желание шестилетнего Григория, который попросил у «Елки желаний» спортивный костюм. А руководитель регионального Минстроя Михаил Волков вручил сразу два подарка: восьмилетняя Акмарал Исмайылова получила от него новый мобильный телефон, десятилетний Еремей Потапов – портативную колонку.

Исполнительницей желаний трехлетнего Ильи Хохлова и 11-летней Алисы Никитиной стала директор областного департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина. Мальчик получил от нее снегокат, а девочка смартфон.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подарил десятилетнему Еремею Потапову портативную колонку. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Порадовали «дракона» и его бабушку «Областная газета» исполнила мечту 85-летней свердловчанки Галины Холмогоровой. Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский вручил ей умную колонку Яндекс – Станция Мини. Галина Холмогорова отметила, что читает «Областную газету», потому что хочет быть в курсе новостей. Она мечтала об умной колонке на Новый год, поскольку очень любит слушать музыку. В «Елке желаний» поучаствовать ей предложила дочь Нина. Еще один подарок от «ОГ» – спортивный мат – получил внук Галины Георгиевны Володя. Мальчику 3,5 года. У него проблемы со здоровьем. Как рассказала мама ребенка Нина Холмогорова, бороться с болезнями помогают физические упражнения. Володя очень любит бегать, пинать мяч, но больше всего – прыгать. «Володя у нас очень активный и с большим воображением. Представляет себя то тигром, то драконом. Прыгает со шведской стенки и со стульев. Спортивный мат нужен, чтобы эти занятия были безопасными. Кроме того, теперь благодаря ему зона активности у Володи будет гораздо шире. Это поможет ему лучше развиваться. Спасибо большое за это «Областной газете», – отметила она. «Областная газета» с удовольствием приняла участие в акции. Мы знаем, как для старшего поколения важны внимание и забота. И как радуются подаркам дети. Каждому из нас «Елка желаний» принесла самые добрые, позитивные эмоции», – подчеркнул Александр Лакедемонский. Главный редактор «ОГ» Александр Лакедемонский с обладательницей умной колонки Галиной Холмогоровой. Фото: Алексей Кунилов

Справка «Елка желаний» – всероссийская акция, призванная исполнять новогодние мечты детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Впервые ее провели в 2018 году. Стать участниками проекта могут дети с ограниченными возможностями здоровья, люди с инвалидностью от 60 лет, дети и пожилые с состоянием здоровья, угрожающим жизни, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. В этот раз в числе участников проекта еще и дети участников спецоперации, беженцев и жителей новых регионов России. Попросить подарок они могут, заполнив анкету на сайте елкажеланий.рф. Стать «Дедом Морозом» для мечтателей может любой желающий. Выбрать чью-то мечту, чтобы исполнить ее, можно на сайте акции или сняв открытку с елки, установленной в парке «Россия – моя история». В акции «Елка желаний» традиционно участие принимают представители органов власти Свердловской области. Они разобрали порядка 200 записок с пожеланиями детей. Всего за четыре года было исполнено около 60 тысяч желаний по всей России.