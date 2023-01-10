Бюджетных мест добавят

Абитуриентов познакомили с тем, как проходит сердечно-легочная реанимация. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Вчера в Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) прошел День открытых дверей. Несмотря на мороз, с профессиями медицинского профиля приехали познакомиться больше 200 свердловских школьников. Преподаватели в интерактивном формате рассказали об особенностях обучения и условиях приема. В этом году бюджетный набор студентов в Свердловском областном медколледже увеличат на 100 мест. Это поможет обеспечить регион квалифицированными медицинскими кадрами.

Продолжат и практику целевого «губернаторского» приема, согласно которой с 2022 года обучение проходят 280 «целевиков». После обучения они вернутся работать в больницы и фельдшерско-акушерские пункты своих сел и городов.

«Региональный Минздрав создает условия в колледже для качественной подготовки медиков под нужды практического здравоохранения. В СОМК студент уже с первых дней учебы может расширять горизонты своих знаний. У нас есть передвижные диагностические комплексы, мастерские и симуляционные, где обучение максимально приближено к реальным жизненным условиям. Активно в колледже развита волонтерская деятельность, когда студент с первых курсов включен в жизнь медицинской организации и посильно помогает будущим коллегам. В совокупности это дает возможность подготовить специалиста с хорошо сформированными практическими навыками», – подчеркнула директор СОМК Ирина Левина.

Преподаватели познакомили старшеклассников с особенностями образовательного процесса. В частности, показали, как проводится сердечно-легочная реанимация, рассказали о правильной гигиене полости рта, продемонстрировали принципы сборки и выправки очков. Кроме того, все желающие могли попрактиковаться в сестринском уходе, поставив инъекции манекену, посмотреть на способы пеленания новорожденных, а также увидеть современные инструменты, используемые в акушерстве.

«Я приехала из города Озерска Челябинской области. С пятого класса мечтаю учиться на фельдшера именно в Свердловском областном медколледже. В этом году буду поступать», – рассказала школьница Полина Обозина.

У другой старшеклассницы Ксении Половнюковой мама работает медицинской сестрой в отделении реанимации городской детской больницы, бабушка тоже медик. По словам девушки, сама она планирует поступать на отделение ортопедической стоматологии.

«Это и медицина, и творчество одновременно. Люблю работать руками, а это как раз необходимо для моделирования зубов и изготовления слепков», – поделилась Ксения.

В среднем колледж ежегодно выпускает почти 2,8 тысячи студентов по 13 востребованным специальностям медицинского, фармацевтического, социального и спасательного профиля. Это фельдшеры, акушеры, медсестры, зубные техники, оптометристы (специалисты по подбору очков и контактных линз), фармацевты, помощники эпидемиологов, спасатели и социальные работники.

Точечную работу с ранней профориентацией старшеклассников колледж проводит в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Президентом РФ Владимиром Путиным до 2027 года.