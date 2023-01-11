C 11 января россиян начнут штрафовать за выброшенный из машины мусор

Ловить недобросовестных водителей, выбрасывающих мусор, будут с помощью автоматических комплексов фиксации. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в КоАП, которые позволят штрафовать водителей на основе данных фото- и видеокамер за выброшенный на дорогу мусор.

Максимальный штраф для граждан, оставляющих отходы в лесополосе или на обочине дороги, составит до 5 тысяч рублей. Если мусор выбрасывают из машины, то физлицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, а юрлицам — 100 тысяч рублей. Штраф до 200 тысяч рублей предусмотрен для юрлиц, если отходы отгрузили с грузовика.

Как ранее писала "Областная газета", ловить недобросовестных водителей, выбрасывающих мусор, будут с помощью автоматических комплексов фиксации. Сейчас так выявляют нарушителей правил дорожного движения. Постановления будут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. А сообщения о штрафах начнут приходить по почте.

Напомним, в Свердловской области к борьбе с нелегальными свалками подключили фотоловушки.