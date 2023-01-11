Темы дня

Общество
11 января 2023, 09:45

C 11 января россиян начнут штрафовать за выброшенный из машины мусор

комплекс фотофиксации

Ловить недобросовестных водителей, выбрасывающих мусор, будут с помощью автоматических комплексов фиксации. Фото: Алексей Кунилов

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в КоАП, которые позволят штрафовать водителей на основе данных фото- и видеокамер за выброшенный на дорогу мусор.

Максимальный штраф для граждан, оставляющих отходы в лесополосе или на обочине дороги, составит до 5 тысяч рублей. Если мусор выбрасывают из машины, то физлицам придется заплатить до 30 тысяч рублей, должностным лицам — до 60 тысяч рублей, а юрлицам — 100 тысяч рублей. Штраф до 200 тысяч рублей предусмотрен для юрлиц, если отходы отгрузили с грузовика.

Как ранее писала "Областная газета", ловить недобросовестных водителей, выбрасывающих мусор, будут с помощью автоматических комплексов фиксации. Сейчас так выявляют нарушителей правил дорожного движения. Постановления будут выносить полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. А сообщения о штрафах начнут приходить по почте.

Напомним, в Свердловской области к борьбе с нелегальными свалками подключили фотоловушки.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.01.2023, 10:50 / Общество
В "Титановой долине" зарегистрирован новый резидент
11.01.2023, 10:19 / Общество
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на курьера
11.01.2023, 09:45 / Общество
C 11 января россиян начнут штрафовать за выброшенный из машины мусор
10.01.2023, 21:39 / Спорт
"Автомобилист" одержал первую победу после 9 поражений
10.01.2023, 21:08 / Общество
Дмитрий Медведев заявил, что за срыв гособоронзаказа будет грозить уголовная ответственность