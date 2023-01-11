В "Титановой долине" зарегистрирован новый резидент

Производительность завода составит 1,5 тонны продукции в час. Фото: Галина Соловьева

На площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Верхней Салде построят производственный комплекс по сжижению природного газа. Объем инвестиций в проект оценивается в 554 миллиона рублей.

По данным департамента информполитики Свердловской области, Минэкономразвития РФ в рекордные сроки включило компанию "Аметист-СПГ" в реестр резидентов ОЭЗ. Начало строительства предприятия запланировано на 2-й квартал 2023 года, запуск производства — на конец года. На полную мощность завод выйдет в 2025 году.

Предприятие будет выпускать сжиженный природный газ марки "Б", который используется в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания.

Напомним, в конце декабря состоялся экспертный совет особой экономической зоны, на котором был одобрен новый проект. Ожидается, что он позволит создать 17 высокопроизводительных рабочих мест, а также привлечет на Средний Урал автотранспортные компании и коммунальные предприятия Урала, потребляющие и специализирующиеся на оптовой и розничной продаже сжиженного природного газа.