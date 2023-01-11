Гендиректором Почты России назначен Михаил Волков

Ранее Михаил Волков уже работал в Почте России. Занимал должность заместителя гендиректора по операционному управлению. Фото: пресс-служба АО "Почта России"

Такое решение принял Совет директоров компании. Михаил Волков сменил на посту Максима Акимова, который возглавлял Почту России с февраля 2020 года.

По данным пресс-службы АО "Почта России", Волков имеет обширный управленческий опыт в крупных российских компаниях, в частности, занимался развитием работы с регионами. В разные годы он занимал руководящие должности в Альфа-банке и Группе ВТБ.

В 2017 году был назначен на должность заместителя гендиректора по операционному управлению Почты. Реализовал клиентоцентричную стратегию, которая включала в себя внедрение стандартов качества работы, регулярный мониторинг уровня сервиса. Это помогло выйти на новый уровень обслуживания и значительно сократить число жалоб.

В 2021 году Михаил Волков возглавил проект по выводу на рынок нового оператора гослотереи под брендом "Национальная Лотерея", организованной Минфином РФ. Под его руководством менее чем за год удалось разработать стратегию и создать компанию с технологичным продуктом.